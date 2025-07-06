Muğla'da 30 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde ikamet eden Ebru Yıldız'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler 30 yaşındaki kadını hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ebru Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız'ın cenazesi ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ebru Yıldız'ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 6 ay önce kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.