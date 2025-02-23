Muğla'da araçta çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi'nde dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile birlikte dayısına misafirliğe giden 5 yaşındaki B.K.G.'yi yakınları araçta bıraktı.

Park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

İZMİR'E SEVK EDİLDİ

Ağır yaralı çocuk ise ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.