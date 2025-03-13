Muğla'da araması olan şahıs yakalandı
İHA

Denizli’de karıştığı kasten öldürme suçu başta olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen M.E. isimli şahsın Muğla'nın Seydikemer ilçesinde olduğu ihbarı geldi.

Şahsın Seydikemer'de olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından takip edildi.

12 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda M.E., evinin önünde yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsın yapılan GBT sorgulamasında hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor