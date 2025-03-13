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Muğla'da araması olan şahıs yakalandı

Muğla'da araması olan şahıs yakalandı Seydikemer’de ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 2013 yılından beri firari olan şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.