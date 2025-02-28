Muğla'da evinde ölü bulundu

DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak'ta, iki katlı bir evin üst katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken ekipler, evde yaptığı incelemede Osman Soylu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
ACI DETAY
Soylu'nun sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine döndüğü ve eşinin evde olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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