Muğla'da köpeği kamyonete bağlayarak öldüren 2 kişi gözaltına alındı

- Muğla'da, kamyonetin arkasına bağlanan köpeği sürükleyerek öldüren 2 kişi gözaltına alındı.
- Olayın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
- Şüpheliler, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olaya çok sayıda kişi tepki gösterdi.
Jandarma ekipleri görüntüler üzerine çalışma başlatarak T.G. (50) ve M.Y.'yi (33) yakaladı.
KÖPEK ÖLÜ BULUNDU
Yapılan incelemede köpek, şüphelilerin evinin bahçesinde ölü bulundu.
Şüpheliler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.