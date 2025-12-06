Muğla'da sağanak yağış sonrası çamur rengine bürünen deniz havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

İlçede önceki gece yarısından itibaren etkili olan yağışlar aralıklı olarak devam ederken, ilçede dün şiddetli fırtına sebebiyle dört tekne karaya oturmuş, ağaçlar devrilerek yollara dökülmüştü.

Yağışlar, özellikle kırsal mahalleleri etkilerken, yollar ve tarlalarda da yoğun su birikintileri meydana gelmişti.

DENİZİN RENGİ YAĞMUR SULARI DÖKÜLÜNCE DEĞİŞTİ

İlçe genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren yağış aralıklı olarak etkisini sürdürürken, dereler ve sokaklardaki yağmur suları da denize dökülmeye başladı.

Marmaris Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı mevkiinde denizle buluşan yağmur suları ise denizi çamur rengine büründürdü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yağışların ardından çamura rengine bürünen deniz ise drone pilotu Resul Bulguroğlu tarafından havadan görüntülendi.

Denizde oluşan renk değişimi net bir şekilde görünürken, derelerin denizle birleştiği noktadaki çamur rengi yoğunluğu dikkat çekti.