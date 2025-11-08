Muğla'da şoförün, valizleri fazla diye öğrencileri otobüse almadığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tepki çeken olay...

Olayda, 6 genç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bölgesinden Turgutreis Mahallesi yönüne sefer yapan belediye otobüsüne binmek istedi.

VALİZLERİN FAZLA OLDUĞUNU GEREKÇE GÖSTERDİ

6 genç, yanlarında bulunan valizlerle birlikte araca yöneldi.

İddiaya göre, otobüs şoförü, valizlerin fazla olduğunu gerekçe göstererek gençleri otobüse almak istemedi.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR ŞOFÖRE İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine öğrencilerden üçü, araçtan inmek zorunda kaldı.

Memleketlerine gitmek üzere terminale ulaşmaya çalışan gençler, otobüse alınmadıkları için mağdur oldu.

Olay sırasında otobüste bulunan bazı yolcular da duruma tepki göstererek şoföre itiraz etti.

O ANLAR BAŞKA BİR YOLCU TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Yaşanan o anları ise araç içerisinde bulunan bir vatandaş, anbean cep telefonu kamerasıyla kaydederek duruma tepki gösterdi.

Görüntülerde, önce gençlerle konuşan vatandaşın ardından şoför ile görüşmesi ve duruma tepki göstermesi yer aldı.