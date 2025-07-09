Muğla'da takip sırasında 4 polis otosuna çarpan sürücü tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında, bir kişinin otomobil içinde uçucu madde kullandığı yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü Güven Uğur(40), 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
4 POLİS ARACINA ÇARPTI, LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI
Menteşe yönüne doğru kaçan Uğur, kovalamaca sırasında dört polis aracına çarparak maddi hasara yol açtı. Trafikte ve yaya alanlarında tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil, polis ekiplerinin lastiklerine ateş açmasıyla durdurulabildi. Hafif şekilde yaralanan Güven Uğur, olay yerinde gözaltına alındı.
Yapılan ilk kontrollerde uçucu madde etkisinde olduğu belirlenen Uğur, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.