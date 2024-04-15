Muş'ta inek kavgası: Döverek öldürdüler

DHA
Muş'un Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında Ömer Y.(70), amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi.
Aldığı darbelerle hayatını kaybetti
İkili arasında kavga çıktı. Ömer Y., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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