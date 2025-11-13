Muş’ta kaçak kafes avcılığına suçüstü: 20 bin lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, kentte yürüttükleri denetimler sırasında yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında sahada denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir kişinin kaçak kafes avcılığı yaptığı tespit edildi.

20 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekiplerce suçüstü yakalanan şahsa, 12 bin TL idari para cezası ve 8 bin TL tazminat olmak üzere toplam 20 bin TL para cezası uygulandı.

DKMP ekipleri, vatandaşlara doğaya zarar veren veya yasa dışı avcılık yapan kişileri gördüklerinde Alo 184 hattına ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.