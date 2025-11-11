Muş'ta silahlı saldırı: Bir kardeş öldü, biri yaralandı

- Muş'un Bulanık ilçesinde Kırdar kardeşlere yönelik silahlı saldırıda Sidar Kırdar hayatını kaybetti.
- Abdulmutalip Kırdar ise yaralandı ve tedavisi devam ediyor.
- Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi'nde, Gül ve Kırdar ailelerinin çocukları arasında bir süre önce tartışma yaşandı.
Bugün Gül Ailesi'nden bir kişi, ilçe merkezinde seyir halindeki Kırdar kardeşlerin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.
Saldırıda, 31 yaşındaki Sidar Kırdar ile 39 yaşındaki ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, Bulanık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Sidar Kırdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ağabeyi Abdulmutalip Kırdar’ın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.