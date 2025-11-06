Muş'ta sosyal medyada hız paylaşımları yaptı: Toplam 18 bin 534 TL idari para cezası kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden başarılı çalışma...

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sanal devriye faaliyetleri yapılıyor.

YÜKSEK HIZ YAPTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Muş-Bingöl kara yolunda iki motosiklet sürücüsünün yüksek hız yaptığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.

TOPLAM 18 BİN 534 TL İDARİ PARA CEZASI

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kimlikleri belirlenen H.A. ve B.Ş. isimli sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-C maddesi (yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak) gereğince toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.