Muş'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 00:35
  • Muş'ta çoban Ömer Aktaş, hayvan otlatırken yıldırım isabet etti ve ağır yaralandı.
  • Aktaş, kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş merkez Kumluca köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Ömer Aktaş'ın bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Aktaş, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

34 yaşındaki Aktaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

