Muş'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

- Muş'ta çoban Ömer Aktaş, hayvan otlatırken yıldırım isabet etti ve ağır yaralandı.
- Aktaş, kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Muş merkez Kumluca köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Ömer Aktaş'ın bulunduğu alana yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Aktaş, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
34 yaşındaki Aktaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.