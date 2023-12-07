Nafaka yüzünden hapse girmişti! Zülfü Şirin'in çilesi mutlu sonla bitti... 50 yıllık eşine nafaka ödemediği için Türk yasalarına göre cezaevine giren ve bir gün cezaevinde kalan Zülfü Şirin'in eşi ve ailesi, nafaka davasından vazgeçti.

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İHA

Türkiye günlerdir Zülfü Şirin'i konuşuyor...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Şirin, eski eşine nafakasını ödemeyi unuttu ve cezaevine girdi.

81 yaşındaki Şirin'in gözyaşlarıyla cezaevine girmesi herkesi üzerken, nafakası Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödendi ve cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını anlatan Zülfü Şirin'e sevindirici bir haber daha geldi.

Eşi ve ailesi nafakadan vazgeçti

83 yaşındaki Zülfü Şirin’in nafaka tutarı olan 5 bin 700 lirayı ödeyip serbest kalmasını sağlayan Erkekleri Koruma Derneği başkanı Bahri İnceler Ankara’dan İnegöl’e gelip yaşlı adam ile köyündeki kahvehanede bir araya geldi.

Kendisinin de iş gereği Avustralya’nın Melbourne kentinde bulunduğunu, yaşlı adam hakkında yapılan haberlerin Avustralya’da da ses getirdiğini belirten İnceler, çıkan haberlerin ardından Zülfü Şirin’in Melbourne’de yaşayan eşinin ve yakınlarının nafaka davasından vazgeçtiği müjdesini verdi.

Çayını yudumlarken 24 saatlik cezaevi hatıralarını anlatan yaşlı adam; kendisini kurtaran Bahri İnceler’e 5 bin 700 lirayı en kısa sürede geri ödeyeceğini belirtip teşekkür etti.

83 yaşındaki Zülfü Şirin, "50 yıllık eşin, 3 çocuğunuz var tekrar barışmak ister miydin? sorusuna "Beni rezil ettiler bu saatten sonra nasıl bakarız birbirimizin yüzüne? Nasıl olacak o? Cezaevinde geçirdiğim 24 saat 83 yıllık ömrüme bedel. Saniyeler geçmek bilmedi. Ama nasip, gelip özür dilerse neden olmasın. 50 senenin hatırı var, o benim hayat arkadaşım sonuçta" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)