Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkilin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan annesi Yüksel Güran'ın diş modelleri incelenecek.

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DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bir torba içinde dere kenarında bulunmuştu.

Minik Narin'i kim veya kimlerin neden öldürdüğü ise halen merak konusu.

Güran ailesinden tutuklu sanıkların sorguları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Narin'in tutuklanan annesi Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne getirildi.

Güran’ın ağız ve diş modeli alındı.

ANNENİN DİŞ MODELLERİ TUTUKLU AĞABEYİN KOLUNDAKİ İZLE KARŞILAŞTIRILACAK

Anne yüksel Güran’dan alınan ve daha önce de Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran’ın İstanbul Adli Tıp Kurumundaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)