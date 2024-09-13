Narin Güran cinayeti: Amcasının işçisi yeniden gözaltında
İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri olan, Narin’in amcası Salim Güran'ın işçisi R.A. (15), "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme" suçlamasıyla Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İTİRAZ EDİLDİ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.A.'nın serbest kalmasına yapılan itiraz sonucunda, hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı ve jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör