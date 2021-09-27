Nesli tükenmekte olan su samuruna araç çarptı

Erzurum-Erzincan karayolu üzerine Karasu Nehri'nden çıkan su samuruna, karşıya geçmeye çalışırken araç çarptı.

Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde, su samuruna araç çarptı.

Karasu Nehri'nden kara yoluna çıkan su samuru, Sansa Boğazı mevkiinden yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu telef oldu.

Nesli tükenmekte olan su samuru leşini gören sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

NESLİ TÜKENİYOR

Su samuru, sansargiller famillyasından nehir ve göl kenarında yaşayan etçil bir memelidir.

Ürken ve suda yaşadığı için ender görülen hayvanlar arasındadır.

Nesli tükenmekte olan su samurları yılda yalnızca bir kez yavrular, yaşam süreleri 14-18 yıl olsa da çoğu için 4 yaşına kadar gelmek büyük bir şanstır.

Çoğunlukla denizkestanesi, midye, istridye, mürekkepbalığı ve salyangozla beslenir.

Çok avlandığı için nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, kanunlarla korunmaya çalışılmakta.





