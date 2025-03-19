Nevşehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
AA

Nevşehir'de Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi..

Olayda, Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda 1 minibüs ile 5 otomobil çarpıştı.

YERLERDE BUZLANMA MEYDANA GELDİ

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yollarda yer yer buzlanma oluştu.

3 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor