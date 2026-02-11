Nevşehir'de alkollü sürücü yolda uyuyakaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir'de bir kamyonetin sürücüsü Ümit K., seyir halindeyken bir anda durarak araçta uyumaya başladı.

Sağ şeritte duran aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YOL ORTASINDA UYUYAKALDI: POLİS UYANDIRDI

Polis ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün araç içinde uyuyakaldığını fark ederek sürücüyü uyandırdı.

Sağ koltuktan inen sürücü, daha sonra aracının sol koltuğuna geçti.

"İÇTİM, AMA O KADAR İÇMEDİM"

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 1.25 promil alkollü olan sürücü Ümit K.'ye 11 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Ceza tutanaklarını önce inceleyen Ümit K., tutanakları imzalamadı.

Sürücü, alkol oranını duyunca, "İçtim ama o kadar içmedim." savunması yaptı.

EKİPLERE UZUN SÜRE DİRENDİ

Gözaltına alınarak karakola götürülmek istenen sürücü, önce telefonla konuşma bahanesiyle ekip otosuna binmek istemedi.

Daha sonra aracının otoparka çekilmesine itiraz eden sürücü, ekiplere uzun süre direndi.

ARACI ÇEKİLDİ, KENDİSİ MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Aracı çekici vasıtasıyla yol ortasından çekildikten sonra ekip otosuna binen Ümit K., önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.