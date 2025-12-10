Nevşehir'de halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir'de halı saha karşılaşmasından sonra çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştığı öne sürüldü.

Bu iddialar Kiledere'de büyük tepkiyle karşılandı.

BELDEYE GİRMEK İSTEDİLER

Olayların büyümesi üzerine Kiledere'den araç konvoyu oluşturan kalabalık, Yazıhüyük'e girmek istedi.

JANDARMA İZİN VERMEDİ

Ancak jandarma ekipleri, gerginliğin tırmanmaması için konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yazıhüyük'te güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ekipleri, beldenin ana yollarında, meydan çevresinde, belediye binası önünde ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililerin olayın daha fazla büyümemesi için beldelerde gece boyunca nöbet tuttuğu, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.