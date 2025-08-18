Abone ol: Google News

Nevşehir'de navigasyon faciası: Peri bacalarının arasında ilerledi

Nevşehir'de, bir sürücünün, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peri bacalarının arasında ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 17:15

Kapadokya'da sürücünün zor anları...

Bir sürücü, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete geldi. 

OTOMOBİLLE PERİ BACALARINA GİRDİ

Sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

O ANLAR ANBEAN KAYDA ALINDI

İlginç olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu.

