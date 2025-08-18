Nevşehir'de navigasyon faciası: Peri bacalarının arasında ilerledi

Kapadokya'da sürücünün zor anları...
Bir sürücü, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete geldi.
OTOMOBİLLE PERİ BACALARINA GİRDİ
Sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
O ANLAR ANBEAN KAYDA ALINDI
İlginç olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu.