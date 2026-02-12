Nevşehir'de otomobilin kaputunda yolcu taşıyan sürücüye 12 bin TL ceza kesildi Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Göster Hızlı Özet Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde K.Ş. isimli sürücünün, otomobilin kaputunda yolcu taşıdığı gerekçesiyle 12 bin 875 TL ceza aldı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay sonrasında otomobil trafikten men edildi.

Abartı egzozla çevreyi rahatsız ettiği de belirtilen sürücü için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Mustafapaşa beldesinde belirtilen alanda güvenlik kameralarını inceledi. SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ Kameraların incelenmesiyle söz konusu sürücünün, K.Ş. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten menedildi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu sırada trafikte seyrettiği görüldü. 3. Sayfa Haberleri Trabzon'da Mehmetçik için çorap örüyor

Kayseri'de fork-liftle kuyumcu soyup eşekle kaçtı: Dünya gündemine oturdu

Mersin'da kavga ihbarına giden polisler, banyoda cesetle karşılaştı