Nevşehir'de otomobilin kaputunda yolcu taşıyan sürücüye 12 bin TL ceza kesildi

Ürgüp ilçesinde otomobilinin kaput kısmına bir kişiyi bindirip yolculuk yaptıran K.Ş. isimli sürücüye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 09:46
  • Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde K.Ş. isimli sürücünün, otomobilin kaputunda yolcu taşıdığı gerekçesiyle 12 bin 875 TL ceza aldı.
  • Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay sonrasında otomobil trafikten men edildi.
  • Abartı egzozla çevreyi rahatsız ettiği de belirtilen sürücü için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, abartı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ve motor kaputunda yolcu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mustafapaşa beldesinde belirtilen alanda güvenlik kameralarını inceledi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ

Kameraların incelenmesiyle söz konusu sürücünün, K.Ş. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından sürücü K.Ş.'ye 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise trafikten menedildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motor kaputunda yolcu bulunduğu sırada trafikte seyrettiği görüldü.

