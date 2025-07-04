Nevşehir'de toprağa gömülü cesedi bulunmuştu: Afgan cinayetinde 4 tutuklama

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinin kum ocağı mevkiinde 3 Mayıs’ta meydana gelen olayda, boş bir arazide battaniyeye sarılı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.

Durum, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Cesedin Afganistan uyruklu Sayed Aga Sadat’a ait olduğu belirlendi.

Sadat’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside, Sayed Aga Sadat’ın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

5 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul’da yaşayan 23 yaşındaki Kubilay T., 52 yaşındaki Orhan T., 17 yaşındaki Kürşat T. ve 27 yaşındaki Oktay T. ile yabancı uyruklu 38 yaşındaki Hamidullah A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerin, İstanbul’da ocak ayında öldürülen Sadat’ı gömmek için Acıgöl ilçesine getirdikleri belirlendi.

Şüphelilerden Orhan T., Kürşat T., Kubilay T. ve Hamidullah A., İlçe Janarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Oktay T. ise serbest bırakıldı.