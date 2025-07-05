Nevşehir'de traktörden sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde saman balyası taşıyan traktörün arkasına takılı römork yan yattı.

Bu sırada römorktaki balyaların üzerinde bulunan 4 kişi yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken 20 yaşındaki M.A. ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Suda kaybolan M.A.'yı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar dalgıç ekibi tarafından Tuzköy Hidroelektrik Santrali su yükleme havuzunda gerçekleştirildi.

Havuzdaki suyun kontrollü tahliyesi için arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından M.A.'nın cansız bedeni bir vatandaş tarafından fark edilip ekiplere bildirildi.

Aramanın yapıldığı alana yaklaşık bir kilometre mesafedeki köprü altında bulunan cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

M.A.'nın Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Nevşehir'e geldiği, 20 gün önce evlendiği ve kazandığı para ile de askerliğini yapacağı öğrenildi.