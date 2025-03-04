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İHA

Yine sağlıkta şiddet...

Bu kez Niğde'de meydana gelen olayda, Niğde Devlet Hastanesi'nin poliklinikler bölümünde Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli Dr. Burak Yürük, hastasının saldırısına uğradı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Olayda, Dr. Burak Yürük, henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce ameliyat ettiği hastası T.S. (62) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yürük, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Doktor Yürük, hastanede tedavi alınırken, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.