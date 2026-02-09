Niğde’de otobüs denetiminde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda jandarma ekipleri, Niğde-Ankara Otoyolu Alın Gişeleri mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan üç şüpheli şahsın valizleri incelemeye alındı.

VALİZLERDEN ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI

Yapılan aramalarda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Valizlerde; çeşitli markalara ait termoslar, kulaklıklar, lazer epilasyon cihazları, akıllı kol saatleri, saç düzleştiriciler, el fenerleri, kahve makineleri, el mikserleri, blenderlar, dikey elektrik süpürgeleri, tabletler, powerbankler ve elektronik sigaralar bulundu.

KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

Ele geçirilenler arasında ayrıca 20 paket kaçak sigara ile 150 adet puro da yer aldı. Tespit edilen tüm ürünlere jandarma ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili üç şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.