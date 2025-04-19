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İHA

Konya'nın Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde bulunan Kömürcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Kömür ve inşaat malzemeleri satan iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın iş yerinde bulunan kömürlere de sıçrayarak büyüdü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

EKİPLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YANGINI SÖNDÜRDÜ

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.