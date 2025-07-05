Ordu'da eğlence sırasında kendini vuran genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesi Karşıyaka Mahallesi Cuma Değirmeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında, korkunç bir olay meydana geldi.

Evde İ.K. (20), N.K. (25) ve M.Ç. (16) ile evde bulunan Ceyhan Güneş(18), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda yanında bulunan tabanca ile kafasına bir el ateş etti.

MERMİ ARKADAŞINA DA İSABET ETTİ

Güneş'ten seken mermi, arkadaşı M.Ç.'ye isabet etti.

Olayın şokunu yaşayan arkadaşları ve binada bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ceyhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı M.Ç.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceyhan Güneş, hayatını kaybetti.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay sırasında seken mermi ile göğsünden ağır yaralanan M.Ç.'nin ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer taraftan olay sırasında bulunan İ.K. (20), N.K. (25), ifadeleri alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yerinde 1 adet boş kovan ve 10 adet mermi dolu şarjör bulundu.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.