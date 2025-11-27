Ordu'da elektrikli bisiklet duvara çarptı, 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahreden kaza, bir çocuğu hayattan kopardı.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak’ta meydana gelen kazada 9 yaşındaki E.T. yaşamını yitirirken, bisikleti kullanan 11 yaşındaki arkadaşı B.S. yaralandı.

BİSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

B.S.’nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerindeki rampadan aşağı inerken kontrolden çıktı. Bisiklet önce çöp konteynerine, ardından bir duvara çarparak durabildi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki çocuk da savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuklar, Ünye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E.T., buradaki müdahalenin ardından Samsun’a sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan B.S.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.