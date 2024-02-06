Ordu'da erkek arkadaşının başından vurduğu kadın ağır yaralandı Ordu'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulan kadın ağır yaralı halde tedavi altına alındı.

DHA

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Yeniakçaalan Mahallesi'nde Meltem Kuloğlu (38), evli ve 1 çocuk babası olan erkek arkadaşı Cenk Benli'nin (38) evine gitti.

İddiaya göre Kuloğlu evin kapısına yaklaştığı sırada dışarıdan gelen sesler üzerine endişeye kapılan Benli, ruhsatlı tabancası ile camdan ateş etti.

Kuloğlu, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Yardım istedi

Dışarı çıkan Benli, kadın arkadaşını vurduğunu görünce 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler genç kadını evin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan kontrolde başının sol tarafından vurulduğu belirlenen Kuloğlu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuloğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tutuklandı

Jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile gözaltına alınan Cenk Benli, Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Benli, ateşli silahla kasten yaralama suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)