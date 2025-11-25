Ordu'da film gibi soygun: Kuyumcu personelini bağlayıp 5 kilo altınla kayıplara karıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde film sahnelerini aratmayacak bir soygun yaşandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı ve kafasında kask bulunan bir kişi, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi.

Çalışanın, hırsızın bu isteğine yerine getirmemesi üzerine bir süre sonra hırsız, iddiaya göre iş yerinde çalışanın el ve ayağını bağladı, sonrasında ise vitrinde bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

YAKLAŞIK 5 KİLO ALTIN ÇALINDI

İş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi, "Emniyet gerekli bilgileri ve kayıtları aldı, sonrasına bakılacak. Hırsız içeriye silahla girmiş, elemanımızı yere yatırmış ve elini ve ayağını bağlamış. Kar maskeli ve kasklı imiş" dedi.

Görgü tanığı Hakan Demiroğlu ise, "Şüpheli şahıs saat 11.00'den bu yana buralarda. Sürekli buralardaydı, soracakken buradan ayrıldı. Karşı taraftaki kuyumcuya giriyor ve hırsızlık yapıyor. Akşama kadar elinde eldiven, kafasında kask buralarda dolaştı" diye konuştu.

EMNİYET GÜÇLERİNDEN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı çalışma başlattı.