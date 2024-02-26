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Ordu'da geçirdiği kazada öldü! Driftten 300 bin TL'lik cezası çıktı

Ordu'da geçirdiği kazada öldü! Driftten 300 bin TL'lik cezası çıktı Kamyonetin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada yaşamını yitiren Metin Türk’e, geçen yıl farklı tarihlerde drift yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 300 bin TL ceza kesildiği ve ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı.