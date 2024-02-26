Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde Metin Türk’ün kontrolünü yitirdiği kamyonet, kaldırıma çarptı.
Kaldırıma çarparak takla atan otomobil sürücüsü Türk ile yanındaki annesi Emine Türk, Ali Cuni ve Dursun Cuni yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Metin Türk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Diğer yaralılarına tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Driften cezası çıktı
Metin Türk’ün, sosyal medyadan aracıyla yaptığı drift görüntülerini paylaştığı ortaya çıktı. Türk’e, geçen yıl farklı tarihlerde drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 300 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.
Metin Türk’e, son olarak 2023 yılının Haziran ayında 4’üncü kez dirift yaptığı gerekçesiyle 72 bin 100 TL para cezası uygulandığı ve ehliyetine süresiz el konulduğu belirtildi.
Toprağa verildi
İlçede galericilik yapan Metin Türk’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tekkiraz Mahallesi’ne götürüldü. Türk, öğle vakti Kabadirek Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)