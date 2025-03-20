Ordu'da geri manevra yapan hafif ticari araç yayaya çarptı.

DHA
Ordu’nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi Muhittin Akyol Sokak’ta, dün saat 18.00 sıralarında 61 FH 691 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Caner Dere, yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Fatih Zor’a çarptı.
YARALIYA VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Zor yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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