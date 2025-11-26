Abone ol: Google News

Ordu'da kuyumcu soygununda 5 kilo altınla kayıplara karışan şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

Fatsa ilçesinde bir kuyumcuyu silahla tehdit edip, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra yaklaşık 5 kilo altın çalan şüpheli, Ordu ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla Diyarbakır’da yakalandı. Altınların akıbet henüz bilinmiyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 22:18
  • Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kuyumcu soygununu gerçekleştiren şüpheli, 5 kilo altınla kayıplara karıştıktan sonra Diyarbakır'da yakalandı.
  • Ordu ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla yakalanan şüphelinin çaldığı altınların akıbeti henüz bilinmiyor.
  • Olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle de desteklenerek incelenmeye devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta 25 Kasım tarihinde bir sorgun yaşandı.

Kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi, sonrasında çalışana, vitrindeki altınları çantaya doldurttu.

Bir süre sonra da çalışanın el, ayak ve ağzını bantladı. Şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini Diyarbakır'a kadar sürdü.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu kuyumcu soygunu şüphelisi, olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan maskeli ve kask bulunan silah soyguncunun kuyumcuya girerek altınları çantaya doldurttuğu ve sonrasında ise çalışanın ayak, el ve ağzını bantlayıp, altınları da alarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

3. Sayfa Haberleri