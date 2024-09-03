Ordu'da öğrencisini ezen öğretmen tutuklandı

AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde korkunç bir kaza meydana geldi.
Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Miray Arslan, okulun ilk gününde beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya'nın lüks cipinin altında ezildi.
ÖĞRETMENİNİN ARABASININ ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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