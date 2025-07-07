Ordu'da oocukların oyunu faciaya dönüşüyordu

Ordu’nun Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın ikinci katında, Hakan Açık’a ait dairede yangın çıktı. Ömer (7) ve Yusuf Açık (5) evde oyun oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden anne Gülay Açık, çocuklardan birini dışarı çıkardı.

Diğer çocuk ise olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Kısa sürede dairenin bir odasını saran alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binayı saran yoğun duman üst katlarda oturanları da etkiledi; üçüncü ve dördüncü katlarda mahsur kalan beş kişi ekiplerce tahliye edildi.

Yangın sırasında binanın dördüncü katında oturan Gökhan Kuşçu, olay anında işte olduğunu belirterek, "Eve geldiğimde bina yoğun duman altındaydı. Benim dairemde iki çocuğum, yangının çıktığı dairede ise arkadaşımın çocukları vardı" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.