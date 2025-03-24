Ordu'nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, 84 yaşındaki Süleyman Genç, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Sezai E.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kazanın şiddetiyle yaşlı adam savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Süleyman Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kazanın meydana geldiği anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, yaşlı vatandaşın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu esnada otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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