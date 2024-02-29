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Osmaniye'de ağabeyi ile yengesini öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı

Osmaniye'de ağabeyi ile yengesini öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı Kent merkezinde Erol Öztürk, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Yusuf ile yengesi Rabia Öztürk'ü av tüfeği ile öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı.