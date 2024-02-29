DHA
Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi'nde aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Öztürk, elindeki av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yusuf ile eşi Rabia Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yusuf Öztürk'ün yaralanan gelini Birgül ile torunları Çiğdem ve Soner Öztürk de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Şüpheli av tüfeği ile gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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