Osmaniye'de anne-kız elektrik akımına kapıldı

İHA

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta meydana gelen olayda, Özlem Ü. (6), evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak istedi.

Bu sırada Özlem Ü. (6) elektrik akımına kapıldı.

KIZINI KURTARMAK İSTEDİ

Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÖLGENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.