Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Erol Ö. ile ağabeyi Yusuf Ö. arasında tartışma çıktı.
6 kişiye ateş açtı
Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle ağabeyi Yusuf Ö., yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö.’ye ve dünürleri Halil İbrahim T.'ye ateş etti.
Ağabeyi ve yengesi hayatını kaybetti
Olayda ağabeyi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan gelin, torunları ve dünürü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Defnedildiler
Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve Rabia Ö., tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bugün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazede çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Yakalandı
Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, av tüfeği ile birlikte yakalanan Erol Ö.'yü gözaltına aldı.
Tutuklandı
Cinayet zanlısı Erol Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış