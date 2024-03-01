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Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı Arazi anlaşması sebebiyle çıkan kavgada ailesinden 6 kişiyi av tüfeğiyle vuran ve ağabeyinin ile yengesinin ölümüne sebep olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.