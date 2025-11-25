Osmaniye'de mavi yumurtlayan tavuklar çalındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmaniye Mevlana Mahallesi'nde Sertan Yılmaz'a ait evin bahçesine gelen 2 şahıstan biri gözcülük yaparken diğeri evin bahçesine girdi.

Evin bahçesine giren şahıs mavi yumurtlayan 5 tavuğu tek tek diğer tavuklardan ayırarak 4 dakikada topladı.

Yaptığıyla hayrete düşüren hırsız, çaldığı tavuklarıysa çamaşır ipinde asılı haldeki tişörtün içine doldurup olay yerinden uzaklaştı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Hırsızın rahat tavırları evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Mahalle sakinleri, son dönemlerde özellikle cins tavuk ve güvercin hırsızlıklarının arttığını belirterek güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

"USANDIK BU HIRSIZLARDAN"

Yaşananları anlatan Sertan Yılmaz, "Hırsızlık olayında artık güvenlik kameralarına bile tenezzül bile etmiyorlar. Göstere göstere kümesten orijinal tavuklarımızı seçiyorlar, normal tavuklarımızı ellemiyor.

Yani cins marka tavukları seçiyor. Yani kendi yetiştirmiş gibi, kendi kümesi gibi, daha önceden gelip keşif yapıyorlar herhalde buralarda.

Akşam da hava kararmaya müteakip yani yemek yerken o saatleri seçiyorlar. Gündüzleri de evde kimsenin olmadıkları bir saati seçiyorlar. Biz usandık hırsızlardan" diye konuştu.

"DEVAMLI CİNS TAVUKLARI ÇALIYORLAR"

Mahallede yaşayan bir çok komşusunun hırsızlardan muzdarip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Birçok komşularımıza da hırsızlığa geldiler. Bizim 2 yan tarafımızdaki evden geçen gün 10 adet yine özel yetiştirilmiş tavukları çaldılar.

Yani bu yumurtaları bulup da yetiştirmek kolay bir şey değil. Bunlara her yemi veremiyoruz. Mesela et yemi, yumurta yemleri bunlar da tabii ki pahalı yemlerdir.

Yumurtalarımızı sağdan soldan, İskenderun'dan getiririz. Makine cücüğü bile yapmayız yani, orijinal kurk olarak bastırırız.

Cins tavukları çalıyorlar devamlı. Biz burada hırsızlardan bayağı bir çekiyoruz. Her gece geliyorlar komşularımızın tavukları hiç gözetmeksizin güvercinleri bile çalıyorlar. Bekçilerin gelip mahallelerimizi dolaşmasını istiyoruz" dedi.