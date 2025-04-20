Osmaniye'de oyun oynarken mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

İHA

Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde, bir çocuk, yaşadığı iki katlı binanın dış demir kapısını kilitleyerek içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden ailesi, öncelikle çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı, ancak bu çaba başarılı olmayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu.

BALKONDAN GİREN İTFAİYE, KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARDI

İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese ulaşarak, uzatma merdiveni yardımıyla binanın balkonuna tırmandı. Ekiplerden bir itfaiye eri, içeride mahsur kalan küçük çocuğu güvenli bir şekilde kucaklayarak dışarı çıkardı.

Aile bireyleri, olayın ardından itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek minnettarlıklarını ifade etti.