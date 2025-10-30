Osmaniye’de sürücüler, itfaiyeye koridor oluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmaniye Musa Şahin Bulvarı ile Devlet Bahçeli Bulvarı’nın kesiştiği ışıklı kavşakta Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen yangın ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edildi.

Musa Şahin Bulvarı’ndan çarşı merkezi yönüne ilerleyen itfaiye aracı, Bahçeli Bulvarı Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlarla karşılaştı.

KORİDOR OLUŞTURULDU

Siren sesini duyan sürücüler, itfaiye aracından yapılan anonsla birlikte trafik kurallarına uygun şekilde sağa ve sola yanaşarak aracın geçebilmesi için koridor oluşturdu.

FERMURAR SİSTEMİ SAYESİNDE GECİKME YAŞANMADI

Fermuar sistemiyle yapılan bu örnek davranış sayesinde itfaiye ekibi, herhangi bir gecikme yaşamadan yoluna devam etti.

İtfaiye aracına yol veren sürücülerin bu duyarlı hareketi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.