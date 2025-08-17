Osmaniye’de traktör uçurumdan devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde büyük faciadan dönüldü.
Mehmet Ali K. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak römorkuyla birlikte uçuruma yuvarlandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada traktör şoförü ve yolcu olan 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.