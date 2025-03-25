Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanık cinayetin detaylarını anlattı

DHA

Milyonlar bu cinayeti konuşmuştu...

Türkiye tarihinin en vahşi cinayetlerinden biri olan Özgecan Aslan cinayetinin zanlısının öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Adana'da minibüsüne binen üniversite öğrencisi Aslan'ı araçta kıstırarak öldüren Suphi Altındöken, gönderildiği Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 11 Nisan 2016'da aynı koğuşta kaldığı hükümlü Gültekin Alan tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Aynı saldırıda, zanlının babası Necmettin Altındöken de yaralanmıştı.

CİNAYETE İLİŞKİN DAVA AÇILDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan ile ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Gültekin Alan’ı ’tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

29 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Alan’a; ’Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten’ 18 yıl, ’hakaretten’ 1 yıl 4 ay, ’yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından 6 yıl, ’infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan’ da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.

CEZASI ONANDI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararını onadı.

Kurul, diğer sanıklar yönünden ise kararı bozdu. Bunun üzerine dosya, tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

"4 KİŞİ ÖLDÜRDÜK"

Cezası onandığı için önceki gün karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Gültekin Alan, "Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Bunlardan birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.’dir. Silahı cezaevine getirten Ahmet Tekin B.’dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.’dir." dedi.

İFADESİ İNANDIRICI BULUNMADI

Mahkeme heyeti, Gültekin Alan’ın ifadesini inandırıcı bulmadı.

Heyet, sanıkların ’nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Davanın, Ferat Y. yönünden devamı kararlaştırıldı.