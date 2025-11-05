Pamukkale’de oto galeride yangın: 5 araç kül oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde, sabaha karşı bir oto galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE, CAMLARI KIRARAK MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle camları kırarak içeri giren ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Uzun uğraşların ardından alevler kontrol altına alınırken, oto galeri içerisindeki 5 araçta hasar oluştu.

KUNDAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yangının ardından İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde, iş yerinin benzin dökülerek kundaklandığı belirlendi. Olayın intikam amaçlı gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ORTAĞI CİNAYETTEN TUTUKLU

Olayla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Oto galerinin ortaklarından Halil B.’nin, kısa süre önce cinayet suçundan tutuklandığı öğrenildi.

11 Ekim Cumartesi günü Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, inşaat malzemesi paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada Halil B., tabancayla Ömer Kandemir’i öldürmüş, kardeşi Önder Kandemir’i ise yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Halil B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.