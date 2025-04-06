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DHA

Katliam gibi kaza...

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde hızla gelen otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran tırın altına girdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 69 yaşındaki Sadi Tanberk, 73 yaşındaki Ayşen Yıldız, 63 yaşındaki Vahide Kalyoncu ve 59 yaşındaki Özgür Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı.

Tırın altından çıkarılan otomobil iise kullanılamaz hale geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAZAYLA İLİGİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Videoda görüldüğü üzere bu sabah Pendik Kurnaköy gişelerde otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kulandı.

KAZA KAMERADA

Pendik'de meydana gelen trafik kazası gişelerde bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin gişelerde bekleyen tıra çarparak altına girdiği anlar yer alıyor.

UMMAN'DAN TATİLDEN DÖNDÜLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a gezmeye giden dört öğretmen, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA

Diğer yandan otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen cenazelerin yakınlarından teşhis için DNA örneği alındı.

Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Vahide Kalyoncu'nun cenazesinin işlemlerinin ardından Zonguldak'a, Sadi Tanberk ve eşi Ayşen Yıldız Tanberk ile kardeşi Özgür Yıldız'ın cenazelerinin ise Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

Diğer yandan Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk'in CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp'in kuzenleri olduğu öğrenildi.