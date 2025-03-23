Ramazan Bayramı tatili için trenlerde yolcu kapasitesi artırılacak

DHA

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, seyahat etmek isteyenlerin sayısındaki artış gözle görülür şekilde yükseldi.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen birçok vatandaş, toplu ulaşım araçlarına yöneldi.

Artan yolcu talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.

TRENLERDE KAPASİTE ARTIŞI YAPILDI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, , Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını kaydetti

3 GÜN İÇİN 2 BİN 466 KİŞİLİK İLAVE KOLTUK KAPASİTESİ

Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, "Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara’dan 09.40’ta ve İstanbul Söğütlüçeşme’den 18.00’de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.