Rapçi Heijan, BIG ve CAC adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı "Organize suç örgütleri adına şarkı yapıkları" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 rapçi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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ensonhaber.com

‘Aynen’ isimli şarkının büyük kitlelere ulaşması ve şarkı klibindeki detaylar sonrası illegal hayatı özendirmekle suçlanan bazı rapçiler gözaltına alındı.

Heijan lakaplı rapçi Doğan Tarda ve Muti lakaplı Mücahit Doğan'ın ile arkadaşları hakkında “Aynen” klibi sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Doğan Tarda ve iki arkadaşı gözaltına alınmış, Mücahit Doğan ise adresinde bulunamamıştı.

Suçlulara şarkı

Operasyonun, "Suç ve suçluyu övmek, illegal hayatı özendirmek" suçlamalarıyla başlatıldığı öğrenilirken, emniyetten yapılan açıklamada "Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir." denildi.

Açıklamada adı verilmeyen suç örgütünün İtalya'da olduğu öne sürüldü.

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

Serbest bırakıldılar

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.