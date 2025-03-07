Refüje çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka Doğan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce refüje sonra da ağaca çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞAHISLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor