Refüje çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka Doğan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil önce refüje sonra da ağaca çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞAHISLARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan S.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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